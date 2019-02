BB promove Encontro Cultural em Natal Evento visa incentivar e orientar a elaboração de projetos culturais no Estado.

Em comemoração aos 200 anos do Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil Itinerante realiza o "Encontro Cultural", nesta quarta-feira (10), no Solar Bela Vista (Centro de Lazer e Cultura do Sesi), às 18h.



O encontro tem como objetivo orientar produtores culturais e artistas interessados em inscrever projetos para a programação dos Centros Culturais Banco do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e para o CCBB Itinerante, que leva uma ampla programação cultural para cidades onde não há CCBB.



Com o evento, o Banco do Brasil fortalece sua proposta de diversificar os investimentos em cultura e incentivar a participação de artistas e produtores das várias regiões do País a inscreverem seus projetos para a grade de programação.



Durante a palestra, serão esclarecidas dúvidas sobre a formatação exigida no edital de inscrição e fornecidas mais informações sobre o processo de seleção dos projetos nas áreas de exposições, artes cênicas, música, cinema, vídeo, programa educativo e idéias.



Encontro Cultural

Solar Bela Vista - Centro de Lazer e Cultura do Sesi

Avenida Câmara Cascudo, 417 - Cidade Alta

10 de dezembro de 2008

18h

Entrada Franca – Sujeito à lotação da sala