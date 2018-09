Festival exibe cinema francês contemporâneo

O Festival Varilux de Cinema Francês começa nesta sexta-feira (14) e segue até a próxima quinta-feira (20) no Cinemark (Midway Mall) com apresentações de sete filmes (seis inéditos no Brasil e uma reprise).A sétima edição do festival é realizada este ano em 12 cidades do país. Comédias, dramas, novos talentos e nomes consagrados da cinematografia francesa. O ecletismo é uma das características do festival.O primeiro filme a ser apresentado,

La belle personne

, é o produto mais recente de Chistophe Honoré e conta a história de uma garota de 16 que se apaixona pelo professor, estrelado por Louis Garrel.

Beijo na boca, não!

, uma comédia romântica de Alain Resnais é baseado na opereta cômica Pás sur La Bouche! de 1925.

Atrizes

, da premiada atriz Valeria Bruni -Tedeschi, que em sua segunda experiência atrás das câmeras, fala de uma mulher que passa a ser atormentada pela sombra de sua personagem.

Quinze anos e meio

é uma comédia sobre o desajeitado esforço de um pai em acompanhar sua filha adolescente, com Daniel Auteuil no papel principal, e dirigida por François Desagnat e Thomas Sorriaux.Outra comédia francesa será

Dois em um

, protagonizado por Daniel Auteuil em dupla com Alain Chabat, sob a direção de Bruno Lavaine e Nicolas Charlet. O filme relata a história de um ex-cantor que se envolve em um acidente de carro com um homem solitário e anti-social. Depois disso, a mente de um deles passa a ter interferências do outro mudando seu comportamento.Patrice Lecont dirige

Felix e Lola

, onde um homem conhece a triste e sedutora Lola. A moça guarda um grande mistério em seu passado.A reprise do ano é

Elogio ao amor

do renomado diretor Jean-Luc Godard. O filme é sobre um direto de cinema e uma triz que enfrenta dificuldades financeiras.

Programação

Sexta-feira (14)19h: La belle personne21h30: Beijo na boca não!Sábado (15)19h: Beijo na boca, não!21h30: Dois em umDomingo (16)19h: Dois em um21h30: 15 anos e meioSegunda-feira (17)19h: 15 anos e meio21h30: La belle personneTerça-feira (18)19h: Felix e Lola21h30: Felix e LolaQuarta-feira (19)19h: Elogio ao amor21h30: AtrizesQuinta-feira (20)19h: Atrizes21h30: Elogio ao amor