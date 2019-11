Robinson Faria é reconduzido hoje à presidência da Assembleia

Elpídio Júnior Robinson Faria: reeleição aumenta força política para disputa do governo em 2010.

A Casa também decidiu manter todos os nomes da mesa diretora. Assim, continuam nos cargos a 1ª vice-presidente, Márcia Maia (PSB), o 2º vice-presidente, Ezequiel Ferreira (PTB), 1º Secretário, Ricardo Motta (PMN), 2º Secretário, Raimundo Fernandes (PMN), 3º Secretário, Luiz Almir (PSDB) e 4ª Secretária, Gesane Marinho (PDT).Como não haverá passagem de cargo, o 1º Secretário lerá o compromisso de posse dos deputados, que farão, em seguida, um a um, o juramento, e continuarão na mesa. O evento se encerrará com o discurso do presidente, execução do hino nacional e coquetel no salão de eventos.