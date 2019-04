Homem é assassinado a tiros no conjunto Potengi Lenilton Fontes de Almeida morreu na madrugada desta quarta-feira, na zona Norte.

Lenilton Fontes de Almeida, 32, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (24), no conjunto Potengi, zona Norte de Natal.



De acordo com informações repassadas por moradores do local à polícia, a vítima estava em uma motocicleta na praça da Bíbilia onde estava consumindo droga quando um homem não identificado se aproximou e deu três tiros em Lenilton.



A vítima ainda tentou correr do algoz, mas foi atingida pelos tiros na cabeça. Há suspeitas que outro homem estava no local e teria ajudado no crime.



Os suspeitos do assassinato fugiram do local. O caso será investigado pelo 12º Distrito Policial, em Santarém.