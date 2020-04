Carnaval da Casa Durval Paiva põe as crianças no ritmo da folia

Zenaide Castro Mestre-sala e porta-bandeira mirins abrilhataram a festa.

Houve a coroação do Rei e da Rainha da Casa, títulos que ficaram com as crianças Lucas Fernandes e Kaline dos Santos Lima. Mas, o Rei Momo e a Rainha do Carnaval de Natal também compareceram à festa, abrilhantando ainda mais o evento. A animação ficou por conta do grupo Enfermeiros da Alegria, que sempre estão presentes, voluntariamente, nas ações da instituição.Cerca de quarenta crianças e adolescentes, residentes em Natal e no interior do estado, estavam no Carnaval da Casa Durval Paiva. Segundo a professora Andréia Gomes, uma das organizadoras da festa, a instituição sempre realiza eventos nas datas comemorativas, pois é uma maneira de fazer com que, apesar da doença, as crianças e os adolescentes nunca deixem de celebrar a vida.