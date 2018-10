ANP faz 12º Leilão de biodiesel na semana que vem

Divulgação Poderão participar do Leilão, todos os produtores que cumprirem as exigências da ANP.

Poderão participar do 12º. Leilão – que será realizado na modalidade pregão, na forma presencial – todos os produtores que cumprirem as exigências da ANP. É necessário ter autorização da Agência para exercer a atividade de produtor de biodiesel, contar com o Registro Especial da Secretaria da Receita Federal e cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).O leilão está dividido em dois lotes. O primeiro, de 264 milhões de litros, destina-se a empresas detentoras do Selo Combustível Social, previsto na Lei 11.097/2005. Do segundo, de 66 milhões de litros, poderão participar todas as empresas que cumpram os requisitos exigidos pela ANP, incluindo as que não possuem Selo Combustível Social.A resolução nº 02/2008 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu em 3%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, a partir de 1º. de julho de 2008.A portaria nº 366/2008 do Ministério de Minas e Energia (MME) estabeleceu as diretrizes específicas para os Leilões de Compra de Biodiesel, a serem promovidos pela ANP, para o período de entrega de janeiro a março de 2009. A ANP avalia como positivo o primeiro ano da mistura obrigatória de biodiesel, com 2% no primeiro semestre e 3% no segundo. Durante todo o ano, o mercado foi plenamente abastecido em todo território nacional.