Emparn prevê chuva na virada do ano Segundo os meteorologistas, o dia 31 será de céu parcialmente nublado no inicio da manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva no final da noite em todo o RN.

Além da champanhe para brindar a chegada de 2009, quem pretende comemorar a passagem de ano em local aberto é bom levar também guarda-chuva. A Emparn prevê chuva em todo o Rio Grande do Norte no último dia de 2008.



A previsão para esta terça (30) é de céu encoberto por nuvens e de tempo instável, onde o sol irá se alternar com pancadas de chuvas rápidas e isoladas no final da tarde. A temperatura oscilará entre a máxima de 31° e a mínima de 24°.



Já a quinta-feira, primeiro dia de 2009, deve ser ensolarada e de muito calor, mas também é possível que chova devido ao aumento da umidade do ar. A temperatura máxima chega a 31° e a mínima, a 24°.