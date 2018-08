Homem é encontrado morto na Redinha Vítima estava sem identificação, mas apresentava marcas de perfuração de bala.

Mais um homicídio foi registrado em Natal nesta quinta-feira (6). Desta vez, um homem sem identificação foi encontrado morto com vários tiros na avenida Litorânia, em Extremoz, zona Norte da capital.



Por volta das 6h, populares acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para informar que havia um corpo em um terreno baldio naquela rua. Os policias foram até o local e constataram que se tratava de um homicídio, tendo em vista que a vítima apresentava marcas de perfuração de bala pelo corpo.



Uma equipe da Delegacia de Plantão da zona Norte esteve no local para colher informações e o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) foi recolher o corpo. De acordo com informações preliminares, o homem tem uma tatuagem grande e é alto e magro.



Os moradores da região não souberam ou não quiseram informar à polícia qual teria sido a motivação do crime e quem poderia ter matado a vítima.