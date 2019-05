G-10 continua sem candidato definido para a disputa pela Presidência da CMN Vereadores do grupo preferem que os três pré-candidatos continuem a buscar o apoio de um parlamentar que esteja no grupo de Dickson Nasser.

O G-10 ainda não definiu seu candidato à Presidência da Câmara Municipal do Natal. Em reunião realizada na terça-feira (30), os parlamentares preferiram manter os três pré-candidatos do grupo trabalhando em busca de mais um aliado para, assim, poderem vencer a eleição.



“Não há necessidade de que fechemos as portas agora. Já estamos próximos à eleição e todos os três pré-candidatos vão continuar articulando em busca de mais um voto”, explicou o vereador Luís Carlos (PMDB), pré-candidato ao cargo junto a Franklin Capistrano (PSB) e Ney Lopes Júnior (DEM).



No entendimento dos parlamentares, a indefinição sobre quem será o candidato é mais um trunfo para atrair outro aliado. “Temos o cargo que também pode ser ocupado por quem ingressar no grupo e entender nosso objetivo”, declarou Luís Carlos.



A eleição para a Presidência da CMN ocorre no dia 1º de janeiro de 2009, às 15h, logo após a posse dos vereadores no plenário da Érico Hackradt.