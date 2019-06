Micarla decide hoje sobre decreto de calamidade na saúde O secretário municipal de Saúde, Levi Jales apresentará situação da pasta, nesta tarde, na Prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Levi Jales, acabou de entrar em reunião com a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, no Palácio Felipe Camarão, para decidir sobre a decretação de estado de calamidade na saúde.



Na última segunda-feira (5), a prefeita pediu ao secretário alguns dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para avaliar a situação do órgão. A iniciativa partiu após uma reunião com o Ministério Público.



As promotoras de saúde, Elaine Cardoso e Iara Pinheiro e o procurador geral, José Augusto Peres, apresetaram a prefeita onze pontos a serem ajustados nas unidades de saúde do estado.



O governo do estado decretou no dia 31 de dezembro, estado de calamidade na saúde, durante uma greve de mais de 70 dias realizadas pelos médicos.