3º Prêmio Rock Potiguar traz participação especial de Franklin Roosevelt

Em três anos de evento, é a primeira vez que um potiguar será agraciado. Em 2006, Tico Santa Cruz, do grupo Detonautas, ficou com a homenagem. Em 2007, os músicos Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão) e André Frank (Astronautas) foram os escolhidos.De acordo com o produtor cultural e executivo do Portal Rock Potiguar, Rodrigo Cruz, o título concedido é uma homenagem aos artistas que têm alguma ligação musical com o Rio Grande do Norte, assim como Franklin, que tem uma longa história no cenário musical, tocando em bandas como “O Surto”, “Belina Mamão” e outros grupos da cena potiguar.A cerimônia de premiação vai contar com shows das bandas potiguares The Volta, Coronel Drake e de Carlos Bem. Além das atividades musicais, o Prêmio terá a apresentação de Franklin Roosevelt, mostrando a sua outra face artística: o humorismo.Paralelo ao caminho da música, ele também trabalhou em conjunto com o falecido humorista David Cunha, o “Espanta Jesus”, no início da década de 90.“Eu comecei fazendo o programa na TV Potengi, quando tinha o programa da Bastinha. Pouco depois eu saí e comecei a ir mais para o lado da música. Só agora, durante o período que estive em São Paulo, é que tive a oportunidade de retomar este lado”, disse.Recentemente, retomou a carreira ao participar de um festival de piadas no Show do Tom, programa exibido pela Rede Record. No repertório do humorista, ele conta casos engraçados que vivenciou dentro da música.Franklin ainda tem um show de humor marcado para o próximo domingo, no Aprecie Pub, situado no conjunto Alagamar, a partir das 18h.

, Franklin Roosevelt detalhou a sua volta à banda que o projetou no cenário nacional. O conjunto que embalou canções nas rádios como “A Cera” e “Veneno” encerrou as atividades em 2002 após grande sucesso. Em 2006, a banda voltou à ativa fazendo alguns shows pelo interior de São Paulo, além de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.O contato recente entre o vocalista Bolo e Franklin resultou na volta do O Surto, dessa vez com a divulgação de um novo trabalho. O baixista explicou que a banda vem trabalhando em músicas novas compostas em 2006.“Eu não participei da criação das músicas, apenas toco o que foi gravado nesse novo álbum. Acabamos de fazer a gravação de um clipe e começaremos a divulgação pelo Brasil”, explicou.