Ben-Hur passa por nova cirurgia O capitão do Mais Querido viajará hoje para o Rio Grande do Sul, sua terra natal para dia de descanso.

O zagueiro e capitão alvinegro, Ben-Hur, foi submetido na manhã de quarta-feira (9) a uma nova cirurgia para reconstrução do ligamento do dedo polegar direito. O "xerife" ABCdista já havia passado por uma intervenção cirúrgica no dia 11 de setembro, durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que não foi bem sucedida.



A cirurgia foi novamente realizada pelo médico Márcio D Angelo. O zagueiro compareceu ao CT Alberi Ferreira de Matos na tarde de hoje (10), e passa bem. "A nova cirurgia foi realizada ontem. O médico fez um novo procedimento e estou muito bem. Agora é só repousar para me apresentar 100%", afirmou Ben-Hur.



O capitão do Mais Querido viajará nesta quinta-feira (11) para o Rio Grande do Sul, sua terra natal, onde aproveitará as suas férias, e se reapresentará no dia 2 de janeiro ao ABC, para iniciar os treinamentos com o restante do plantel para a temporada 2009.



