Guamaré: Tribunal Regional Eleitoral pode decidir hoje quem fica na Prefeitura

Vlademir Alexandre TRE: em duas semanas, Guamaré ganhou quatro liminares.

Nos últimos dias de dezembro, foram expedidas uma série de liminares da Justiça eleitoral a favor e contra a permanência do prefeito eleito no poder da cidade, que fica a 165 km da capital.João Pedro, pai de Mozaniel, conseguiu ser candidato a vice-prefeito graças a uma liminar concedida pelo TRE, já que a Justiça impediu que políticos que cometeram irregularidades financeiras em administrações anteriores concorressem a cargos públicos.Depois de uma disputa acirrada, em que o principal adversário da chapa vencedora, Auricélio dos Santos Teixeira, quase foi assassinado, o atual prefeito foi eleito com 34% dos votos. Auricélio ficou com 32% da preferência do eleitorado, o que significa pouco mais de 200 votos.A discussão atual é se a “ficha suja” de Pajé, como é conhecido João Pedro, “contamina” ou não a chapa do filho, que quer agora substitui-lo por outra pessoa.No fim de dezembro, quando o TRE funciona sob regime de plantão e as decisões são realizadas por apenas um juiz, o órgão mudou de opinião diversas vezes sobre a elegibilidade ou não do candidato vencedor.Em 19 de dezembro, o tribunal transferiu o direito de diplomação para o segundo colocado, mas voltou atrás quatro dias depois. Dia 30, o juiz Fábio Hollanda devolveu o cargo a Auricélio, mas a alegria durou apenas 24h: no último dia do ano, foi a vez de Roberto Guedes devolver o cargo a Mozaniel, que foi diplomado em 1º de janeiro.Uma das primeiras ações do novo prefeito foi decretar estado de calamidade pública nas áreas de saúde e educação do município. A Prefeitura arrecada, em média, R$ 4 milhões mensais em royalties pela exploração de petróleo em suas terras.