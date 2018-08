Polícia Rodoviária Federal começa a se organizar para a "Operação Verão"

Vlademir Alexandre Para fiscalizar o cumprimento da lei seca, a PRF possui 14 aparelhos de bafômetro à disposição.

Segundo o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Inspetor Roberto Cabral, até o início de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal deverá está divulgando as ações para o período.Para fiscalizar o cumprimento da lei seca, a PRF possui 14 aparelhos de bafômetro à disposição. “Esse número atende a nossa demanda. Quando estamos em algum lugar que não dispõe, transportamos de um lugar para outro. Isso não gera nenhum problema”, explica.O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) também dispõe de bafômetros. São seis aparelhos distribuídos nos municípios de Natal, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros e Caicó. São de responsabilidade do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) as RNs e áreas urbanas.As penalidades para os condutores que desrespeitarem o Art. 165 da “Lei Seca” são recolhimento e suspensão por 12 meses da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor de veículos, pagamento de multa no valor de R$ 957,70 e a retenção do veículo até que outro condutor habilitado chegue ao local.No caso dos condutores que apresentarem concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas, a penalidade será de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículos.