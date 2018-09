Colocamos emendas mais fáceis de serem liberadas, justifica João Maia

Vlademir Alexandre “É evidente que não há como atender a todas as demandas, além disso, o número de emendas é limitado"

“É evidente que não há como atender a todas as demandas, além disso, o número de emendas é limitado”, justificou.Entre as que ficaram de fora, está a construção da via metropolitana de Natal, que não só desafogaria o trânsito na cidade, como viabilizaria o acesso ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. A obra se arrasta há anos.A obra é considerada pelos empresários como essencial para a aceleração do projeto, mas na opinião de João Maia, apesar de sua importância, a via “pode esperar”, diante do estágio atual da construção do aeroporto. “A bancada escolheu o que considerou mais urgente”, finalizou.Para 2009, a bancada federal destinou cinco emendas para Natal, e cinco atenderam à solicitações do Governo do Estado. As emendas destinadas a cada parlamentar, com valores entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, foram as seguintes:» Construção de quatro unidades de pronto-atendimento em Natal (José Agripino)» Sistema adutor e de irrigação da barragem de Santa Cruz (Garibaldi Filho)» Adequações da infra-estrutura urbana de Natal (Rosalba Ciarlini)» Construção de quatro vilas olímpicas em Natal (Fábio Faria)» Investimento em corredores turísticos em Natal (Felipe Maia)» Construção do contorno rodoviário entre Caicó e Currais Novos (João Maia)» Ponte ligando Areia Branca a Grossos (Sandra Rosado)» Aquisição de equipamentos para rede de hospitais do RN (Henrique Alves)» Desenvolvimento turístico de Mossoró (Betinho Rosado)» Investimentos na educação básica do RN (Fátima Bezerra)» Investimentos no programa Estado Conectado (Rogério Marinho)Ainda houve a destinação de uma emenda para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 40 milhões; R$ 30 milhões para melhoria de infra-estrutura de trânsito de Natal; e R$ 30 milhões para a construção do Terminal Pesqueiro.As emendas de remanejamento foram destinadas para a duplicação da BR-226, ampliação e modernização da rede de hospitais do estado e da rede de abastecimento d’água em Mossoró.