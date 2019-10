O presidente de honra do Partido Verde, Rivaldo Fernandes é o novo secretário adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A nomeação foi publicada nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial do Município.



Com isso o PV aumenta ainda mais a sua participação na administração da prefeita Micarla de Sousa. Rivaldo trabalhará ao lado de Kalazans Bezerra.