G-10 define três pré-candidatos e irá ao encontro de Micarla Ney Júnior, Franklin Capistrano e Luís Carlos poderão disputar o comando do candidatura Legislativo contra Dickson Nasser.

O grupo de dez vereadores que lançará candidatura de oposição ao atual presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Dickson Nasser (PSB), terminou a reunião sem definir o representante na disputa do primeiro dia de 2009. Na noite desta segunda-feira (29), o G-10 definiu que Ney Júnior (DEM), Luís Carlos (PMDB) e Franklin Capistrano são os pré-candidatos. Grupo vai ao encontro da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV).



Durante a reunião, o G-10 definiu os três vereadores em que todos os membros se sentiriam à vontade para ter como representante na eleição para a Presidência da CMN. Contudo, a definição ainda não ocorreu porque os demais membros ainda aguardam a possibilidade de que um outro parlamentar ingresse na aliança e, conseqüentemente, viabilize uma vitória no pleito.



Outro ponto que ficou definido foi a necessidade de um encontro com a prefeita eleita Micarla de Sousa. A reunião, de acordo com os parlamentares, servirá para expor os motivos pelos quais os dez vereadores não querem votar em Dickson e demonstrar que a candidatura do grupo dissidente não corresponde a um nome de oposição à futura chefe do Executivo.



O G-10 terá um novo encontro na terça-feira (30) às 14h, e poderá, finalmente, definir quem será o candidato.