Comédia romântica "Enfim, Nós" terá pequena temporada em Natal

Caravana Produções Bruno Mazzeo e Regiane Alves estreiam na sexta-feira (30)

Os atores Bruno Mazzeo e Regiane Alves estão em Natal para encenar o espetáculo “Enfim, Nós”. A comédia romântica mostra um casal preso em um banheiro no Dia dos Namorados discutindo a relação. A curta temporada vai da sexta-feira (30) ao domingo (1º) sempre às 21h, no Teatro Alberto Maranhão. Os ingressos estão à venda na loja Jogê Lingerie, no Natal Shopping .

Zeca e Fernanda passam o seu primeiro Dia dos Namorados juntos desde que passaram a dividir o mesmo teto, mas um pequeno acidente doméstico faz com que os dois sejam obrigados a passar a noite trancados no banheiro, onde passam por momentos inesquecíveis.



A solidão a dois, entre as quatro paredes de azulejos, faz com que o casal reflita sobre a relação. Após um ano morando juntos, é a primeira vez que eles ficam tão colados sem intervalo. Ciúmes, cobranças, manias, amor, tesão, segredos, passado; todos os sentimentos vêm à tona, elevados à quarta potência. As tentativas de fuga quase levam os dois a loucura.



Dentre outros contratempos, a casa é assaltada pela própria empregada sem que Zeca e Fernanda possam reagir; e uma tentativa em vão de contato com o mundo exterior, através da janelinha do banheiro, causa um acidente de trânsito.

"Enfim nós" foi escrita por dois autores de tv, o próprio Bruno Mazzeo e Cláudio Torres Gonzaga, ambos conhecidos por programas como A Diarista, Zorra Total e Sob Nova Direção, dentre outros.

Mazzeo é mais conhecido pelo "Cilada", programa que criou e atua no canal Multishow. Regiane, atriz, foi uma das vilãs adolescentes mais conhecidas - a Doris, da novela Mulheres Apaixonadas, que está sendo reprisada este mês na Globo.



Ele é considerado uma das revelações do humor brasileiro, se destacando em Cilada, uma das maiores audiências do canal Multishow, além de ser roteirista da Globo

desde 1991, com inúmeras séries e especiais. Mazzeo dirigiu o pai, Chico Anysio, durante a Escolinha do Professor Raimundo, de 1991 a 1994, na Rede Globo.



Comédia "Enfim, Nós"

De sexta (30) a domingo (1º), às 21h

Local: Teatro Alberto Maranhão

Ingressos: Jogê Lingerie - Natal Shopping

(3231-6721)