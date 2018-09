Sob a rampa da cidadania

Maiara Felipe Falta de acessos nas principais vias públicas é reclamação constante dos usuários.

Construções que não atendem às exigências terão que se adaptar.

A reportagem doacompanhou por algumas horas, os paratletas do halterofilismo, João Eusébio e Josemilson Gomes. Para evitar pegar um ônibus da sua casa até o Banco, Josemilson pegou carona no carro do amigo Eusébio. Eles são cadeirante e foram vítimas da poliomielite, por isso conseguem certa mobilidade com o apoio das mãos, diferente das pessoas com lesões medulares, que não mexem as pernas de nenhuma forma. "Prefiro andar na cadeira, independente da distância, a pegar um ônibus e passar por situações humilhantes", declarou Josemilson.Como o veículo de Eusébio não é adaptado, as complicações para o deslocamento começam no momento de entrar no carro. È preciso desmontar as cadeiras, como eram duas pessoas, conseguir espaço para acomodar as rodas e o assento fica mais difícil. O caminho até o Banco, que fica dentro de um shopping, é rápido. Ao chegar, é possível contar três vagas reservadas para deficientes. Eusébio parou na primeira e começou a peregrinação, o estacionamento era reservado, mas o acesso ao shopping não existia.Descer do carro, montar as cadeiras e enfrenta alguns metros de paralelepípedo até conseguir encontrar uma rampa de acesso. No Banco, o tratamento com os deficientes parece mais adequado, mas já na hora de entrar, a porta especial para os cadeirantes estava fechada. Eusébio diz que, em certas ocasiões, aguardou mais na fila preferencial que na outra. Mas nesse ponto, Josemilson não esperou tanto, resolveu seus problemas rapidamente e logo estava liberado."Apesar de tudo isso, as coisas melhoraram muito. Quando era criança as pessoas me apontavam na rua", declarou João Eusébio, que tem 41 anos de idade. Para Josemilson, enfrentar o preconceito das pessoas não é o mais difícil. "Minha mãe é quem sofre muito com os comentários", disse.As leis federais 1.048 e 1.098, de 2000, dispõem, respectivamente, sobre a acessibilidade nos transportes de massa e o acesso nos espaços públicos e também privados de uso coletivo (cinemas, hospitais, escolas, restaurantes). De maneira geral, a lei 1.098/02 diz que as edificações públicas e também as particulares de uso coletivo têm que respeitar as normas técnicas da ABNT NBR 9050, de 2004, de modo que permitam o acesso à pessoa com mobilidade reduzida. Construções que não atendem às exigências terão que se adaptar, enquanto que as novas já devem ser planejadas e executadas considerando a acessibilidade.