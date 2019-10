CNJ e Polícia Federal querem implantar o inquérito criminal virtual Gilmar Mendes informou que a Polícia Federal já está trabalhando com esse conceito.

Rio de Janeiro - O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, disse que está discutindo com a Polícia Federal uma integração das ações entre os dois órgãos e a criação do sistema de inquérito criminal virtual. “Isso está em elaboração”, confirmou Mendes hoje (31), ao encerrar o 2º Mutirão Carcerário do Rio de Janeiro, no presídio Vicente Piragibe, em Bangu, zona Oeste da cidade.



Mendes informou que a Polícia Federal já está trabalhando com esse conceito. “Abrimos essa conversa para consolidar a idéia e, eventualmente, levar para os estados”. Ele espera que, no futuro, os documentos em papel sejam suprimidos. O sistema deverá ser consolidado inicialmente no Rio de Janeiro, estendendo-se depois para outros estados.



“Espero, na verdade, generalizar esse sistema pelo Brasil afora. Queremos evitar delongas, demoras, o problema da prescrição. E vamos acoplar o inquérito. Vamos começar logo com um modelo piloto”, prometeu.



* Fonte: Agência Brasil