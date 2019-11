América terá o retorno de Alexandre contra o ASSU

Contando com o retorno do volante Alexandre, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Alecrim, e com o ala Carlos Alberto, regularizado, o América viaja hoje à tarde para Assu, onde enfrenta a equipe da casa na quarta-feira (4), jogo válido pela quinta rodada do Estadual. O jogo terá a transmissão da tevê União.



Livre da pressão, e ainda festejando o fato de ter aplicado o placar mais elástico do Estadual - 5 a 0 no Alecrim, o América vai tentar subir mais uma posição na tabela de classificação. O técnico Marcelo Vilar, que chegou a ter seu cargo ameaçado, conta com todos os seus principais jogadores à disposição para o importante compromisso.



Se vencer o ASSU, que está na segunda colocação com 9 pontos, o América chegará aos 10 e não poderá ser alcançado pelos times que estão imediatamente abaixo de sua classificação. Casos de Potiguar de Mossoró, ABC e Baraúnas, todos com seis pontos ganhos.



O time do América deverá ser o mesmo que enfrentou e venceu o Alecrim no domingo, talvez com a volta de Alexandre na vaga de Alisson. Sendo assim iniciaria com Rodolpho, Carlinhos Paulista, Thiago Messias, Adalberto e Berg; Dude, Alexandre, Cleisson e Marcelinho; Lúcio e Fábio Neves.



Carlos Alberto, Rinaldo e Alisson são jogadores que brigam diretamente por uma vaga na equipe, o que aacaba provocando uma dúvida agradável para o treinador Marcelo Vilar.



Na rodada desta quarta-feira (4) ainda jogam: Santa Cruz x Alecrim, ABC x Potiguar de Mossoró, Real x Macau, e Potyguar x Coríntians. O Baraúnas folga na rodada.