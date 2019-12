Entidades médicas discutem proposta para remuneração da categoria O resultado da reunião da próxima sexta-feira será levado ao Fórum das Entidades Médicas do Nordeste, no dia 6 de março, em Fortaleza.

O presidente da Federação Nacional dos Médicos, regional Nordeste, Edson Gutemberg, viaja na próxima sexta-feira (6) a Maceió (AL) onde participará de reunião da Comissão de Entidades Médicas do Nordeste a fim de discutir a remuneração dos médicos na rede pública de saúde.



A intenção é implantar também no Sistema Único de Saúde (SUS) a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) existente para os planos de saúde, a qual determina os valores dos procedimentos.



De acordo com Edson Gutemberg, como a medida trará impacto ao orçamento de estados e municípios, a proposta é começar no patamar de 50% dos valores estipulados pela CBHPM, com aumento gradativo até chegar ao preço total.



Atualmente, o SUS paga R$ 10 por consulta, enquanto a CBHPM estipula o valor de R$ 42. “As categorias vão se unir em torno de uma proposta que acabe com a tortura sempre que vamos negociar a remuneração dos médicos”, diz o presidente da Fenam/NE.



O resultado da reunião da próxima sexta-feira será levado ao Fórum das Entidades Médicas do Nordeste, no dia 6 de março, em Fortaleza. A intenção é que a proposta seja implantada em todo o país. A remuneração dos médicos tem sido o desencadeante das crises na saúde em vários estados nordestinos, incluindo o Rio Grande do Norte.