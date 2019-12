Raniere Barbosa chama Mensagem Anual de Micarla de obviedades

Elpídio Júnior Raniere Barbosa se disse ansioso para ver os R$ 300 milhões investidos em 2009.

Ele chamou de “obviedades” alguns trechos, como aqueles que atestam as diferenças sociais entre bairros de Natal, e disse que estava “ansioso” para ver o investimento anunciado de R$ 300 milhões no primeiro ano de mandato e para conhecer a reforma administrativa.“Esperamos realmente respostas concretas e efetivas. Todos podem saber a diferença entre o discurso e a ação”, criticou.O ex-secretário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) também criticou a falta da intenção, “mínima que seja”, de inserir a participação popular nas discussões das políticas, e elogiou a implantação do Orçamento Participativo pelo ex-prefeito Carlos Eduardo.Por fim, o vereador pediu a retomada das obras do Mercado Modelo das Rocas e acusou Micarla de Sousa de se apropriar da maternidade Leide Morais, inaugurada na gestão de Carlos Eduardo sem, no entanto, ligação de energia elétrica.