Dois homens são mortos e outros quatro ficam feridos em emboscada A polícia acha que o crime foi um acerto de contas ou uma disputa pelos pontos de venda de drogas.

Seis homens foram emboscados na noite de ontem (12) nas proximidades da comunidade Toca da Raposa, em Nova Parnamirim. Eles estavam na esquina da rua Bela Vista quando foram abordadas por quatro homens encapuzados, que mandaram que eles se deitassem no chão.



Uma das vítimas tentou fugir, fazendo com que os suspeitos começassem a atirar. Isaac Gomes da Silva, 18 anos, conhecido por Barrão, recebeu um tiro de pistola 380 na cabeça e morreu na hora.



O irmão dele, Clodoaldo Gomes Ferreira, de 24 anos, conhecido como Zé Magro, ainda foi socorrido, mas morreu no hospital. As outras vítimas foram levadas ao Hospital Clóvis Sarinho, sendo identificadas como Léo Cabeludo, Léo Moreno, Ureia e Pedrinho.



De acordo com informações da polícia os homens que foram baleados têm envolvimento com o tráfico de drogas. Isaac Gomes, o Barrão, que alcançou a maioridade em janeiro, chegou a ser preso com 200 pedras de crack, e seu irmão, Clodoaldo Gomes, o Zé Magro, foi preso por porte ilegal de arma.



A região onde o crime aconteceu é conhecida pelos altos índices de ocorrências, pois de acordo com a polícia aquela área tem um alto índice de criminalidade sendo conhecida como o “Terror de Parnamirim” entre os policiais. A polícia acha que o crime foi um acerto de contas ou uma disputa pelos pontos de venda de drogas.



O crime será investigado pela 2ª DP de Parnamirim.