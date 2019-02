Secretaria de Esporte realiza Corrida e Caminhada Natalina

Vlademir Alexandre Magnólia Figueirêdo, secretária de esporte, quer um evento de qualidade

A largada da Corrida será feita na Av. Roberto Freire, nas imediações da rótula de acesso da Rota do Sol, com hora prevista para 15h30, a categoria feminina e portadores de necessidades especiais, já às 15h40 h, será a vez da categoria masculina. A distância será de 10 km para a corrida e 2 km para a caminhada.A idade mínima permitida para a participação dos competidores será de 18 anos completados até o mês de 31 de dezembro de 2008. As inscrições serão limitadas, com 500 atletas para a Corrida e 200 pessoas para Caminhada. O percurso será a Via Costeira coma chegada prevista para o Relógio do Sol, na Praia de Areia Preta.A secretária de esportes do Estado, Magnólia Figueirêdo falou da importância da Corrida e Caminhada Natalina e afirmou que vai adotar critérios para que o evento seja realizado com muito esmero e que obtenha sucesso."A Corrida e Caminhada Natalina já é uma tradição de nosso encerramento de calendário, de ano, e queremos a participação da família, além de atletas de qualidade para a competição", disse.