Sarney defende fim do pagamento de verba indenizatória a parlamentares

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), defendeu nesta quinta-feira (19) o fim do pagamento da verba indenizatória aos parlamentares. Ontem, o senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) apresentou uma proposta de emenda constitucional propondo o fim da verba e a equiparação do salário dos deputados e senadores aos R$ 25.500 pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).Sarney disse não saber se a proposta de Cavalcanti é o melhor caminho, mas acrescentou que é necessário pôr um fim na verba indenizatória. “Não sei se essa é a melhor forma, mas acho, realmente, que temos que encontrar um meio de acabar com a verba indenizatória, que tem criado tantas discussões e problemas”, afirmou.Os senadores recebem mensalmente R$ 15 mil a título de verba indenizatória para cobrir gastos com compromissos parlamentares fora de Brasília, além do salário de R$ 16.512. Na semana passada, Sarney defendeu que, como na Câmara, as prestações de contas dos senadores fossem publicadas na internet.Fonte: Agência Brasil