Lucas ganha espaço no Liverpool Para o volante, futebol inglês não é mais violento que o brasileiro.

O volante do Liverpool e da Seleção Brasileira, Lucas, sempre se destacou pela sua lealdade ao desarmar os adversários, desde quando defendia as cores do Grêmio. Com uma boa técnica, o jovem jogador, de apenas 21 anos, conversou com exclusividade com o site Justicadesportiva.com.br e contou as principais diferenças entre a arbitragem brasileira e a inglesa.



Para Lucas, ao contrário do que se imagina, o futebol inglês não é mais violento do que o brasileiro. O jogador avisou que o árbitro perfeito seria um meio termo entre os brasileiros e os ingleses.



”Não considero o futebol inglês violento. O que acontece é que o jogo é forte e mais disputado fisicamente do que no Brasil. Por isso ocorrem choques mais duros nas partidas. Os árbitros ingleses deixam correr mais o jogo. Eles não apitam qualquer falta e, talvez por isso, alguns jogadores passam do limite e cometem jogadas mais duras. Já os brasileiros gostam de parar mais o jogo. Na minha opinião, o meio termo entre os árbitros do Brasil e da Inglaterra daria o juiz ideal”, disse Lucas.



Sobre a Justiça Desportiva da Inglaterra, o volante disse que por lá, o rigor é tão grande como aqui no Brasil. Para o jogador, a principal diferença é que na Inglaterra se um jogador levar cartão vermelho direto fica três partidas suspenso. Em compensação, um jogador só cumpre punição automática após cinco cartões amarelos.



”Na Inglaterra, a Justiça Desportiva também é rigorosa. Se o jogador tomar cartão vermelho direto fica fora por três jogos automaticamente. A diferença maior é em relação aos cartões amarelos. O jogador só é suspenso após o quinto cartão. Eles tentam coibir a violência, mas é mais complicado do que no Brasil porque o estilo de jogo é mais agressivo. Cheguei a ser julgado duas vezes no Brasil por expulsão, mas sempre fui absolvido. Sou um jogador que comete poucas faltas e isso me ajuda muito”, lembrou o volante, que disse estar muito feliz e considera o Liverpool um time pronto para ganhar tudo nesta temporada.



”Estou gostando de morar na Inglaterra e de jogar pelo Liverpool. O Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões são duas competições muito difíceis de vencer, mas acredito que temos boas chances de seguir na luta pelo título. Nosso grupo é forte, tem excelentes jogadores para todas as posições e isso é fundamental para qualquer equipe vencedora”, comentou.



Lucas vem tendo uma boa participação no Liverpool nesta temporada. O time da terra dos Beatles lidera o Campeonato Inglês com 38 pontos.



