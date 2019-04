Secretaria de Defesa Social estará sob a responsabilidade do delegado Sérgio Leocádio

Vlademir Alexandre Atualmente, Leocádio é diretor geral da Academia de Policia Civil do RN.

Especializado em Narcotráfico pela Academia de Policia do Estado de Pernambuco e membro do grupo de estudos da Cruz Vermelha Internacional, Sérgio atuou como delegado titular de várias delegacias distritais de Natal, além de ter sido coordenador do Sistema de Policiamento do Litoral do Rio Grande do Norte.Atualmente exerce o cargo de diretor geral da Academia de Policia Civil do Rio Grande do Norte.