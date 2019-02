Para Wilma de Faria, aliança do PSDB com DEM não representa rompimento Governadora explicou que caso o ex-senador Geraldo Melo se coligue com José Agripino (DEM), não significa que o PSB vai romper com o PSDB.

Júlio Pinheiro - O PSDB está se articulando no contexto nacional para lançar um candidato próprio à presidência do Brasil. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, o ex-senador Geraldo Melo (PSDB) já andou conversando com o senador José Agripino (DEM) sobre uma possível aliança. A senhora acha que se isso se confirmar é o fim da aliança do PSB com o PSDB no RN?



Wilma de Faria - Olha, não necessariamente, pois a aliança nacional pode ser diferente da dos estados. Isso porque no Brasil nós temos muitos partidos e, com isso, muitas alianças diferentes. Então, caso essa aliança se confirme não significa que nós vamos nos separar. Se eles continuarem afinados com os projetos do governo do Estado, com certeza vamos permanecer juntos.