Cruzex 2008: Portões abertos atraem mais de 40 mil pessoas à Base Aérea de Natal

Foto: Sargento Sérgio/CECOMSAER Crianças tiveram oportunidade de vestir macacão e subir em aeronave.

Foram mais de 7,5 mil veículos entre ônibus e automóveis. A banda de música da Aeronáutica marcou o compasso da festa, enquanto as crianças se divertiam tirando fotos ao lado das aeronaves.Um dos aviões que mais atraíram a atenção dos visitantes foi o RA-1 (AMX) do Esquadrão Poker 1º/10º Grupo de Aviação. Os militares do esquadrão permitiram que as crianças dessem asas à imaginação disponibilizando a aeronave para que elas, vestidas com macacão de vôo, pudessem sentar no acento do piloto.A fila para vestir a roupa de piloto e subir no avião demorou cerca de 40 minutos, mas ninguém parecia importar-se com a demora. “É uma emoção muito grande, um dia que ele nunca mais vai esquecer”, afirma Ana Bezerra, que levou a sobrinha Jossinara, de 8 anos.O ponto alto da festa foi a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça, que durante mais de 30 minutos encantou a platéia que tomava o pátio da BANT. Os sete aviões da Esquadrilha decolaram ao mesmo tempo da pista da Base Aérea e realizaram suas manobras mais tradicionais, como o espelho, o break e a catedral.Durante vários cruzamentos, ou seja, manobras em que as aeronaves passam muito próximas umas das outras, o público emitiu suspiros de apreensão, em uníssono. Os pilotos da Esquadrilha encerraram a demonstração desenhando um coração de fumaça no azul dos céus de Natal.