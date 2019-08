Dona-de-casa é presa por racismo na zona Norte Tânia Costa de Melo se revoltou contra homem que cobrava R$ 70 dela e o chamou de “macaco” e “negro”. Ele foi presa em flagrante por injúria.

Uma dona-de-casa foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (20) após injuriar um homem que lhe fazia uma cobrança de R$ 70 na zona Norte de Natal. Tânia Costa de Melo ofendeu Fábio Eduardo Carneiro da Silva chamando-o de “macaco” e “negro”.



O marido dela, cujo nome não foi repassado, também foi autuado por desacatar policiais militares.



De acordo com boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão da zona Norte, Fábio Eduardo foi até à casa de Tânia Costa por volta das 15h para fazer a cobrança da dívida.



“Ao que parece, a mulher não gostou da cobrança e resolveu ofender Fábio Eduardo. Diante disso, ele acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local da ocorrência, os policiais ainda foram desacatados pelo marido da dona-de-casa”, disse um agente da delegacia. O crime foi cometido na travessa Pompeia, no loteamento Nova República.



Tânia Costa de Melo foi levada para a delegacia de plantão e autuada no artigo 140 do Código Penal Brasileiro – crime de injúria. A lei prevê pena de reclusão de um a três anos e multa. A dona-de-casa está presa no 2º Distrito Policial de Parnamirim, em Nova Parnamirim.