Assembléia Legislativa celebra centenário de Walfredo Gurgel

Fotos: Moraes Neto

Walfredo foi o primeiro sarcedote eleito governador do Rio Grande do Norte. Além de um homem religioso era educador e chegou ao cargo de senador da República.Na sessão solene realizada nesta manhã de quarta-feira (26) no Legislativo Estadual foi marcante a presença de políticos que conheceram Gurgel. Lá estava o atual deputado Lavoisier Maia, o ex-senador Geraldo Melo, entre outros parlamentares como o conterrâneo dele, Vivaldo Costa.José Dias (PMDB), autor da proposta, destacou que a maior marca de Walfredo Gurgel enquanto governador “foi a idoneidade e austeridade na sua gestão”.Dias relembrou algumas obras realizadas pelo político-sacerdote como a eletrificação de mais de 60 cidades, a criação da Caern e a construção da Biblioteca Câmara Cascudo. No entanto, fez questão de destacar a construção da Ponte de Igapó e do Hospital de Pronto-socorro que leva o seu nome até hoje.A comenda foi entregue ao sobrinho de Walfredo Gurgel. Em seu discurso, José Daniel Diniz ressaltou o gesto dos parlamentares. “A homenagem da assembléia é um imprescindível culto a memória, de quem prestou relevantes serviços ao RN”.