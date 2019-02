Incêndio assusta moradores de edifício em Candelária

Thyago Macedo Incêndio durou aproximadamente 20 minutos.

Os moradores do edifício Saint Paul de Vence, em Candelária, assustaram-se na tarde desta quinta-feira (11), com um incêndio que tomou conta de um apartamento no sexto andar do prédio. Apesar do susto, ninguém se feriu tendo em vista que o Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas.



De acordo com a tenente Denise Figueiredo, que comandou a ação dos bombeiros, ainda não é possível especificar o que teria ocasionado o incêndio. “As chamas foram apagadas, mas, ainda há muita fumaça no local. Com isso, só depois é que poderemos fazer uma avaliação das possíveis causas”.



Tenente Denise comentou ainda que o compartimento mais atingido no apartamento foi um dos quartos. “Contudo, como há muita fumaça em todo o apartamento, não temos noção exata do que foi queimado”, disse. Após o início do fogo e com a chegada dos bombeiros, os moradores do local atingido deixaram o prédio.



“Além disso, nós tivemos que evacuar o andar inferior ao atingido pelo fogo por questões de segurança. Agora, a área será isolada”, ressaltou a tenente do Corpo de Bombeiros Denise Figueiredo. O incêndio durou cerca de 20 minutos até os bombeiros chegassem e controlassem as chamas.