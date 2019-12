Roteiro da comissão Fifa pode atrapalhar projeto de Natal

Fotos: Divulgação Projeto do Estádio das Dunas, de Natal.

A visita dos observadores a Natal está marcada para a sexta-feira (6). De acordo com o cronograma montado, a comitiva sairá de Belém, no Pará, na quinta-feira (5), e se desloca até Salvador, na Bahia. E na sexta-feira (6) dá início ao penúltimo dia de visitas.Depois da capital baiana, eles seguem para Recife, em Pernambuco. E, por fim, Natal será a última cidade visitada para inspeção. Ou seja, em um curto espaço de tempo, os inspetores da Fifa vão percorrer três capitais do Nordeste.Por sua vez, Fortaleza será a única – e última – cidade a ser visitada pela comissão no Brasil. A previsão é que a comitiva da CBF e da Fifa chegue a Natal por volta das 15h50 da sexta-feira.