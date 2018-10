Defesa de Dickson diz que MP agiu com "revanchismo injustificável"

Vlademir Alexandre Presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Dicksson Nasser.

A defesa do presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Dicksson Nasser Ricardo dos Santos (PSB), diz que "o MP manipulou algumas degravações inserindo informações que não foram ditas nas interceptações, a fim de levar esse Juízo e toda a população de Natal a erro".A defesa prévia, assinada pelo advogado Adriano Silva Dantas, é datada de 10 de novembro. O documento diz que é "imprescindível" a análise do caso, "especialmente das alegações do MP, em face do contexto fático em que tudo se deu"."Ocorre que o Ministério Público do Rio Grande do Norte participou ativamente do processo de discussão do Plano Diretor de Natal, na Câmara Municipal, especialmente através da Promotoria do Meio Ambiente.O problema é que o MP mostrou-se completamente intransigente e irracional em relação a determinados pontos polêmicos da votação, não tendo se conformado com o fato de os vereadores terem adotado certos posicionamentos que não coincidiam com a sua opinião (do MP)", diz a defesa.E continua: "Em outras palavras, por não dispor de meios para assegurar a prevalência de seu ponto de vista em relação a determinados pontos do Plano, já que o voto é prerrogativa exclusiva dos vereadores, o MP optou por se utilizar de todas as ferramentas possíveis para coagir e interferir na manifestação dos edis"."Assim, a presente denúncia, e toda a operação impacto, como se demonstrará, ampara-se não em provas e argumentos objetivos, mas apenas em um revanchismo injustificável, que se evidencia, por exemplo, pela presença da promotora Gilka da Mata no rol das testemunhas de acusação", complementa.A defesa diz que traça o "verdadeiro cenário fático no qual se deu o trâmite do Plano Diretor de Natal" para contextualizar o "real sentido das conversas captadas, uma vez que, na denúncia, as mesmas estão inseridas em um contexto completamente díspare da realidade, organizadas de forma não a favorecer a verdade real, mas apenas com o objetivo de referendar a malfada tese do MP".O documento alega ainda que o "processo de interceptação telefônica que se deu no caso vertente infringiu diretamente os artigos 1º e 2º do artigo 6º da Lei número 9.296/96, violando frontalmente direitos fundamentais dos denunciados".A defesa diz que "no caso em tela, não foi procedida a confecção do auto circunstanciado das interceptações telefônicas, muito menos foi realizada a transcrição do material gravado pela polícia judiciária, de modo que, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vem-se postular o afastamento de referidas nulidades".Para essa nulidade, o advogado elenca duas preliminares. A primeira é a ausência de auto circunstanciado das interceptações telefônicas por parte da polícia judiciária, pois sem ele a interceptação passa a ser "terreno fértil para devassidão da intimidade dos cidadãos, algo somente conciliável com um sistema inquisitório no qual os indivíduos são acusados e julgados sem saber ao menos em que circunstâncias foram produzidas as provas que serviram para sua condenação".A segunda preliminar é a ausência de "degravação oficial". De acordo com a defesa de Dicksson Nasser, "somente foram degravados pelo Ministério Público os trechos das interceptações que seriam compatíveis com a sua tese. Tudo aquilo que não fosse condizente com o seu interesse de condenar os denunciados foi omitido, desconsiderado"."E pior: o MP ainda manipulou algumas degravações inserindo informações que não foram ditas nas interceptações, a fim de levar esse Juízo e toda a população de Natal a erro, já que o MP, imbuído da passionalidade com que vem conduzindo esse caso, fez questão de divulgar ao máximo sua denúncia, algo que nunca fizera em toda a sua história institucional".Devido a isso, a defesa pede ao juiz Raimundo Carlyle que "que sejam totalmente desconsideradas as gravações dessa denúncia, em face da ausência do termo circunstanciado. Entretanto, não se entendendo dessa forma, que se proceda pelos menos as degravações de todas as interceptações citadas pelo Ministério Público em sua denúncia e pelos réus em suas defesas, incluindo as gravações não transcritas na inicial, conferindo-se novo prazo aos denunciados a fim de complementarem a sua defesa nesse processo".O advogado Adriano Silva Dantas também fala sobre o Plano Diretor de Natal. Ele cita que após a aprovação do projeto em primeira discussão, em 12 de abril de 2007, e a posterior apresentação de 28 emendas pelos vereadores, o "MP, instigado pelo Prefeito (Carlos Eduardo Alves), cujos verdadeiros interesses em tudo isso ainda não vieram à tona, passou a bombardear os vereadores com acusações absurdas, relacionadas a supostos esquemas de venda de votos, com o intuito de, jogando a população contra os edis, tolher-lhes a liberdade de voto".A defesa cita que "para o prefeito Carlos Eduardo o embate entre o MP e a Câmara era extremamente conveniente por uma série de motivos, dentre os quais pode-se citar: nada melhor para um prefeito do que uma Câmara Municipal fragilizada; com baixos índices de aprovação naquele momento, Carlos Eduardo necessitava de uma cauã de alto apelo popular, que pudesse alavancar sua baixa popularidade; e diante do acentuado aumento demográfico de nossa cidade, era mais interessante, na visão do prefeito, incentivar o desenvolvimento da área limite entre Natal e Parnamirim, cuja gestão administrativa e política pertence a seu pai (Agnelo Alves), do que para a zona Norte, local onde obteve flagrante derrota no pleito eleitoral anterior". Para Renato Dantas, escutas "não valeram de nada."A "Malfadada Operação Impacto". É como o advogado Felipe Macedo Dantas, que defende o vereador Renato Dantas (PMDB) no processo referente ao suposto esquema de corrupção na Câmara Municipal do Natal durante a aprovação do Plano Diretor de Natal, define a investigação liderada pelo Ministério Público e Delegacia Especializada em Investigações de Crimes contra a Ordem Tributária (Deicot, antiga Dedepp).Buscando a nulidade do processo, o advogado argumenta que as interceptações telefônicas, bem como a degravação do conteúdo captado, foram feitos de forma ilegal. Denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva, Renato Dantas utilizou o plenário da CMN diversas vezes para criticar os motivos nos quais se basearam a acusação.A gravação em que é reproduzido um diálogo entre ele e o vereador Geraldo Neto (PMDB) - também denunciado -, onde o líder do PMDB chama o suplente de vereador Sid Fonseca de "artista", por ter deixado o vereador Adão Eridan (PR) "de fora", foi justificada em plenário por Renato Dantas como sendo referente ao reajuste do abono (salários) dos vereadores em 2007, e não ao aumento de R$ 1.700 devido à "ausência" de Adão Eridan no suposto esquema de corrupção. Contudo, o advogado do parlamentar argumenta que a gravação sequer poderia ter sido realizada.Segundo o documento de defesa de Renato Dantas, a Justiça teria autorizado a interceptação das ligações dos telefones celulares dos suspeitos. Entretanto, o advogado afirmou que as contas dos telefones confirmam que não houve ligação de nenhum dos aparelhos às 21h52 do dia 3 de julho de 2007. Assim, concluiu que a gravação teria sido realizada a partir da utilização do aparelho como escuta ambiente."A autoridade policial extrapolou os limites da ordem judicial. Além de realizar as interceptações telefônicas, também promoveu, abusiva e ilicitamente, escutas ambientais", disse Felipe Macedo Dantas. Reforçando a tese de ilegalidade, o advogado citou a lei 9.296/96, que trata exatamente sobre a possibilidade de utilização de gravações telefônicas como provas.O artigo 1º diz que "a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de Justiça".Porém, Felipe Macedo Dantas diz que "jamais o ilustrado Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal (...) determinou a realização de escutas ambientais". O fato baseia o pedido de exclusão do processo devido às provas obtidas por meios supostamente ilícitos. Mas não parou por aí.Além de argumentar que houve a violação ao princípio da ampla defesa - pedindo a nulidade do processo - por supostamente não ter conseguido acesso aos trechos dos diálogos apontados na acusação, a defesa de Renato Dantas argumenta que não caberia ao órgão acusador a interpretação e degravação do conteúdo das interceptações telefônicas.A prerrogativa para a análise do conteúdo das gravações seria do Itep e, mesmo assim, o advogado argumenta que o microfone do aparelho celular não seria capaz de captar com clareza sons a mais de dois metros, o que poderia esconder, por exemplo, a participação de outra pessoa na conversa. Na defesa escrita, Renato Dantas não tentou explicar o teor da conversa com Geraldo Neto, como fez em plenário. Para o parlamentar, as provas são nulas. E só.