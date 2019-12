PRF, PM e Bope farão escolta do ônibus da comissão FIFA Equipes já chegaram ao aeroporto Augusto Severo.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) que farão a escolta do ônibus que levará a comissão da FIFA ao hotel Ocean Palace, na Via Costeira, já chegaram ao aeroporto Augusto Severo.



O policiamento é composto por duas viaturas e oito motos da PRF, uma viatura da PM e uma do BOPE. Nenhuma autoridade chegou ainda ao local.



A chegada da comissão está marcada para as 15h50. Às 16h, o grupo se divide; uma parte segue de ônibus e outra, de helicóptero.