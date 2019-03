Ranking atualizado da CBF para federações e clubes

O ranking de Federações e clubes atualizado foi divulgado pela CBF. O ranking de clubes, que tem 335 clubes pontuando, permanece liderado pelo Grêmio, com 2.039 pontos; em segundo o Corinthians, com 1.998 pontos; em terceiro o Vasco, com 1.981 pontos, e em quarto lugar o Flamengo com 1.974 pontos conquistados. O América de Natal é o melhor colocado entre os potiguares, e por isso ganhou uma vaga na Copa do Brasil. O rubro é o 30º. O ABC só aparece na 51º colocação, enquanto Baraúnas e Potiguar, que já participaram diversas vezes de Brasileiros e conquistaram títulos estaduais, assim como o Alecrim, não constam entre os 90 listados no site da entidade.



Pos. Clube Fed. Pontos



1 - Grêmio RS - 2.039

2 - Corinthians SP - 1.998

3 - Vasco RJ - 1.981

4 - Flamengo RJ - 1.974

5 - São Paulo SP - 1.939

6 - Atlético MG - 1.922 51

7 - Palmeiras SP - 1.900

8 - Internacional RS - 1.863

9 - Cruzeiro MG 1.834

10 - Santos SP - 1.695

11 - Fluminense RJ - 1.608

12 - Botafogo RJ - 1.567

13 - Guarani SP - 1.429

14 - Goiás GO - 1.423

15 - Sport PE - 1.422

16 - Coritiba PR 1.419

17 - Portuguesa D SP - 1.329

18 - Bahia BA - 1.287

19 - Atlético PR - 1.270

20 - Vitória BA - 1.238

21 - Santa Cruz PE - 1.134

22 - Náutico PE - 1.132

23 - Paraná Clube PR - 1.011

24 - Ponte Preta SP - 983

25 - Ceará CE - 965

26 - Remo PA - 850

27 - Juventude RS - 839

28 - Fortaleza CE - 685

28 - Criciuma SC - 685

30 - América RN - 677

31 - Paysandu PA - 642

32 - Londrina PR - 629

33 - Joinville SC - 583

34 - CRB AL - 569

35 - América MG - 556

36 - Botafogo SP - 554

37 - Operário MS - 532

38 - Figueirense SC - 525

39 - Desportiva ES - 508

40 - Bragantino SP - 501

51 - ABC RN - 346



Federações



O ranking de Federações e clubes atualizado foi divulgado pela CBF. A Federação Paulista de Futebol segue na liderança entre as 27 federações afiliadas com 16.187 pontos conquistados; na segunda colocação está a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com 9.054 pontos; em terceiro, a Federação Gaúcha de Futebol, com 5.616 pontos; na quarta, a Federação Mineira de Futebol, com 5.239 pontos.





Clas. Federação Pontos



1- São Paulo 16.187

2 - Rio de Janeiro 9.054

3 - Rio Grande do Sul 5.616

4 - Minas Gerais 5.238

5 - Paraná 4.811

6 - Pernambuco 4.127

7 - Bahia 3.023

8 - Goiás 2.969

9 - Santa Catarina 2.460

10 - Ceará 1.989

11 - Pará 1.921

12 - Rio Grande do Norte 1.116

13 - Alagoas - 1.087

14 - Distrito Federal - 936

15 - Espírito Santo - 823

16 - Maranhão - 782

17 - Paraíba - 766

18 - Amazonas - 740

19 - Mato Grosso do Sul - 739

20 - Sergipe - 496

21 - Piauí - 458

22 - Mato Grosso - 403

23 - Acre - 159

24 - Rondônia - 78

25 - Tocantins - 74

26 - Amapá - 64

27 - Roraima - 47



