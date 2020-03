Plano Verão: mais um banco é condenado a pagar diferenças A determinação segue o exemplo de decisões anteriores do próprio TJRN e manteve a sentença inicial dada pela 3ª Vara Cível de Mossoró.

O Unibanco (União de Bancos Brasileiros S.A) foi condenado ao pagamento, para um então cliente, da diferença de remuneração das cadernetas de poupança, no percentual de 26.06% referente ao mês de junho de 1987 e no percentual de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989. Montantes esses relacionados aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser e Verão.



A determinação segue o exemplo de decisões anteriores do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e manteve a sentença inicial dada pela 3ª Vara Cível de Mossoró.



A decisão da 2ª Câmara Cível do TJRN definiu, entre outros pontos, que, no caso do Plano Bresser, cumpre destacar que as alterações foram efetivadas em virtude da Resolução nº 1.338/87, a qual tratava sobre a atualização das OTNs (Obrigações do Tesouro Nacional), no mês de julho de 1987, e corresponderia ao rendimento das LBCs (Letras do Banco Central), índice também aplicável aos saldos de caderneta de poupança.



O julgamento também levou em conta que, antes da vigência da Resolução nº 1.338/87, as normas determinavam que a correção da poupança se daria pelo maior índice, entre IPC (Índice de Preço ao Consumidor) ou LBC. No entanto, foi aplicado o LBC (18,02%), o qual ficou abaixo do IPC, que registrou 26,06%.



A 2ª Câmara Cível também manteve a sentença, baseada no fato de que, com a entrada em vigor da Lei nº 7.730/89 (Plano Verão), que criou o Cruzado Novo e extinguiu a OTN, foi fixado que as atualizações das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, deveriam utilizar a LFT (Letra Financeira do tesouro Nacional) como base, e não mais o IPC.



Desta forma, a inflação apurada em janeiro de 1989, que teve um percentual de 42,72%, referente ao IPC, não foi creditada, tendo os bancos remunerado as poupanças com o índice de 22,35%, com base na LTF, portando, abaixo do determinado.



A decisão também acrescentou que as poupanças, com período aquisitivo anterior às referidas normas, caso dos autos, deveriam ter sido remuneradas através do índice do IPC, no valor de 26,06% e 42,72%, para junho de 1987 e janeiro de 1989, respectivamente.