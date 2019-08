Chamada Carnavalesca do Rock divulga data

Kênia Castro Bugs é uma das atrações do pólo Centro Histórico.

A Chamada Carnavalesca do Rock 2009 será no último dia de folia, terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 17h no palco da avenida Ulisses Caldas em frente ao Beco da Lama.A participação do público em todos os eventos do Carnaval Multicultural 2009 é gratuita.Participarão as bandas Bugs, The Sinks, o som instrumental da Camarones Orquestra Guitarrística, Os Bonnies, AK-47 e Los Costeletas Flamejantes.O produtor Anderson Foca divulga a programação do site do DoSol e se anima ao ver a perpetuação do rock nessa data ao longo dos anos.“Mudou a equipe da Funcarte e mesmo assim o evento continua acontecendo”, disse.