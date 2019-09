Jovem é executado com quatro tiros no Santarém Marcelo Paulino foi abordado por dois homens em uma moto que atiraram duas vezes nas costas e na cabeça.

Um homem foi executado no começo da tarde desta quarta-feira (28) na Avenida Rio Doce, em Santarém, Zona Norte de Natal. A vítima era Marcelo Paulino de Alexandria, de 18 anos, levou quatro tiros de revólver calibre 38.



A vítima estava caminhando na via pública quando dois homens em uma moto se aproximaram e deram o primeiro tiro nas costas. Quando Marcelo Paulino caiu no chão, um dos homens desceu da moto e efetuou mais três disparos, dois na cabeça e outro nas costas.



Os suspeitos após executarem a vítima fugiram, sem que a população identificasse a placa da moto.