Dickson disse que placar da eleição para a Presidência da CMN já era esperado

Elpídio Júnior Dickson disse ter provado que a maioria dos vereadores é contra pré-julgamentos.

Momentos antes da eleição, a expectativa era de que o atual presidente obtivesse 11 dos 21 votos. No entanto, a primeira surpresa da eleição foi o nome do vereador Raniere Barbosa (PRB), que pertencia ao grupo dissidente ao atual presidente, como 3º vice-presidente da chapa encabeçada por Dickson Nasser. Durante a declaração de voto, o ex-secretário municipal de Serviços Urbanos justificou a alteração de sua postura.“Todos estão dizendo que o voto é livre, mas temos que lembrar que o mandato pertence ao partido, e não ao vereador. Recebi a orientação do meu partido para votar no presidente Dickson Nasser, e o não cumprimento da determinação poderia ferir a resolução da fidelidade partidária”, explicou o parlamentar.Com o placar teoricamente em 12 a 9 para a chapa 1, de Dickson Nasser, outra surpresa ocorreu durante a votação. Os vereadores Aquino Neto e Edivan Martins, ambos do PV, que estavam no grupo dissidente, foram, sem qualquer justificativa, os últimos a participar da disputa. Os dois abstiveram-se de votar.“Vejo dois grandes amigos disputando o cargo, um de cada lado. A eleição já está definida para Dickson Nasser, mas Franklin também está de parabéns. O meu voto hoje é de união, é para que as mãos se atem. Eu me abstenho de votar”, declarou Edivan, acompanhado por Aquino Neto.Os demais vereadores mantiveram as posições que já haviam externado, com Adão Eridan (PR), Adenúbio Melo (PSB), Albert Dickson (PP), Bispo Francisco de Assis (PSB), Chagas Catarino (PP), Dickson Nasser, Enildo Alves (PSB), Júlio Protásio (PSB), Maurício Gurgel (PHS), Paulo Wagner (PV) e Sargento Regina (PDT) votando em Dickson Nasser, enquanto Franklin Capistrano, George Câmara (PCdoB), Hermano Morais (PMDB), Heráclito Noé (PPS), Júlia Arruda (PSB), Luís Carlos (PMDB) e Ney Júnior (DEM) votaram em Franklin.O candidato derrotado, vereador Franklin Capistrano, acredita que saiu “vitorioso nas ruas”. “Saímos vitoriosos, sim. Estivemos em sintonia com a sociedade e buscamos trabalhar para o resgate da imagem da Câmara”, disse.Dickson Nasser, por sua vez, disse que a sua vitória era esperada e provou que a maioria dos vereadores são contra pré-julgamentos. “Nós conversamos com quase todos os vereadores e buscamos explicar a nossa proposta. Apenas Júlia Arruda que não quis papo comigo. A vitória mostra que os vereadores também se incomodaram com o pré-julgamento contra mim”, declarou.