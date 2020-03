Sucesso de Isaque na volta do "Futebol em Tom Maior" O artista Isaque Galvão cantou com estilo bem próprio o hino nacional momentos antes do início do clássico ABC x América neste domingo.

O Projeto “Futebol em Tom Maior” está de volta às praças esportivas de Natal em grande estilo. Neste domingo (15), antes do início da partida envolvendo ABC x América pela oitava rodada do Campeonato Estadual 2009 foi retomada a festa.



E a relargada se deu com o cantor Isaque Galvão que recentemente esteve participando do programa “Ídolos” do SBT foi a atração. O artista executou de maneira muito própria, abusando da voz de barítono, a primeira estrofe do Hino Nacional Brasileiro antes do comecinho do jogo. Foi um sucesso.



Pena que, ao contrário de quase todos os lugares onde o Hino Nacional é executado, alguns torcedores de ABC e América pareciam mais interessados na guerra de gritos e provocações. O momento patriótico não mereceu o respeito de boa parcela das torcidas.



O Projeto teve o seu relançamento no domingo passado em Mossoró antes do clássico entre Baraúnas x Potiguar-M. Naquela ocasião o artista mossoroense Allan Jones fez a sua apresentação cantando o Hino Nacional.



A primeira vez que o projeto foi mostrado aos torcedores se deu na decisão do Campeonato Estadual de 2008 quando o artista Diogo Guanabara, astro maior do bandolin, emocionou a todos com a belíssima execução do hino nacional.



Já participaram também do projeto, antes de Isaque, artistas como Lane Cardoso, Lucinha Lyra, Marina Elali, a Banda Marcial da Policia Militar e a Banda Marcial da Marinha.



Para este ano, uma parceria da Federação Norte-riograndense de Futebol com o Governo do Estado através da Fundação José Augusto viabilizará o evento.





“O projeto Futebol em Tom Maior é uma oportunidade de unirmos duas grandes paixões dos brasileiros que é a música e o futebol. O objetivo principal é divulgar a cultura norteriograndense e os artistas locais, além de proporcionar ao público uma situação diferente da que é acostumado a ver em dias de jogos”, disse José Vanildo