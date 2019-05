Último sorteio do ano da Mega-Sena deve pagar R$ 35 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena deve pagar R$ 35 milhões para a aposta que acertar os seis números do concurso 1.035. O sorteio será realizado na próxima quarta-feira (31), véspera do Ano-Novo.O concurso pagará um prêmio maior por ser de final cinco e especial de fim de ano.No rateio do último sábado a premiação era de R$ 6 milhões, e os números sorteados foram 01 - 03 - 18 - 20 - 42 - 49.Segundo a Caixa Econômica Federal, 61 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 19.548,37 cada um. A quadra pagou R$ 257,27 para cada uma das 4.635 apostas ganhadoras.As apostas para concorrer ao prêmio acumulado podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Prêmio

O prêmio mais alto deste ano foi pago em julho, quando o concurso 990 dividiu R$ 53,1 milhões entre dois apostadores. O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões, segundo a Caixa.