São Caetano 1 x 2 América: fim de jogo Alvirrubro entra em campo para mais uma decisão para garantir sua permanência na série B enquanto o azulão ainda sonha com o G4.

FIM DE JOGO



45 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Vira que vira o Mecão em São Caetano. Fábio Neves marca o segundo gol do alvirrubro batendo forte dentro da pequena área.



42 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Nicácio empata o jogo depois de cruzamento vindo da direita.



40 minutos - Jogo entra nos minutos decisivos principalmente para o América.



32 minutos - Ruy Scarpino faz mudança no time colocando Tony no ataque.



28 minutos - Uhhhhhh!! Saulo bate bem a falta e exige defesa de Luis.



21 minutos - Uhhhhhhhh!!! Jymmy perde um gol incrível após bom passe de Cascata.



10 minutos - América vem melhor na segunda etapa, mas o gol de empate teima em não sair.



8 minutos - Uhhhhhh!! Jogada perigosa do América com Vandinho e Aloísio conclui com perigo. bola sai em escanteio



5 minutos - América procura ser mais objetivo nas jogadas de ataque.



3 minutos - Saulo faz boa jogada, chuta forte e consegue o escanteio.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Uhhhhhh!! Boa jogada do América e no chute de Vandinho o goleiro Luiz põe para escanteio.



42 minutos - Jogo caminha para o final e as jogadas vão aparecendo.



38 minutos - Uhhhhhh!!! Fabiano salva o América em lance cara a cara com Tuta, que bateu rasteiro e o goleiro alvirrubro faz grande defesa.



33 minutos - Saulo tem boa chance em cobrança de falta, mas a bola acerta a barreira.



27 minutos - Jogo movimentado, mas sem brilho, em São Caetano.



22 minutos - América se recupera do gol sofrido e cria algumas jogadas, mas ainda não chega ao empate.



20 minutos - Lance perigoso no ataque do São Caetano e a bola passa perto do gol de Fabiano.



17 minutos - Uhhhhh!! América pressiona e fecha o São Caetano na defesa. Bola cruza a área do azulão sem que seja colocada para dentro do gol.



12 minutos - Uhhhhhh!! Saulo bate forte e exige defesa difícil do goleiro Luis.



10 minutos - Uhhhhh!!! Cruzamento de Daniel pela direita e Aloísio acerta a trave.



7 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO SÃO CAETANO!!! Ademir Sopa abre o placar para o Azulão ao se antecipar na jogada após cobrança de falta na área e a falha do goleiro Fabiano.



3 minutos - Bola afastada pela zaga alvirrubra e no arremate do São Caetano a bola vai para fora do gol.



1 minuto - América começa o jogo querendo o gol e não se incomoda por estar fora de casa. Saulo arrisca o chute e a bola desvia na zaga.



São Caetano e América se enfrentam no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista.



O alvirrubro entra em campo para mais uma decisão para garantir sua permanência na série B enquanto o azulão ainda sonha com o G4.