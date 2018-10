Micarla de Sousa: Não vou interferir na eleição da Presidência da Câmara

Micarla garante que não vai interferir na eleição da Câmara. Vlademir Alexandre

A declaração de Micarla foi feita durante almoço com os empresários potiguares, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas. “Estou acompanhando o processo com tranqüilidade”, disse a prefeita eleita.Caso Ney Júnior seja o escolhido do grupo opositor e consiga a eleição, Micarla estaria em uma posição confortável. Além de desfrutar da maioria, que já declarou apoio a sua gestão, ainda teria ao seu lado a presidência do Legislativo Municipal, que segundo ela, “será tratado com respeito”.