Itep identifica mortos em acidente na BR 304

Fotos: Fred Carvalho A violência da colisão foi tamanha que partiu a moto ao meio.

O acidente aconteceu por volta das 5h10, no Km 270 da BR 304, em São Pedro do Potengi, município distante 50 quilômetros de Natal.A violência da colisão foi tamanha que partiu a moto ao meio e os pedaços ficaram a uma certa distância um do outro.A caminhonete que colidiu com a motocicleta transportava oito pessoas, sendo três crianças. Não houve mortos na caminhonete e os ocupantes do veículo tiveram apenas escoriações pelo corpo."É complicado informar as causas em um primeiro momento, mas pelas primeiras informações que tivemos houve umItep identifica mortos em acidente na BR 304Tony Edson Dionísio Martins e Cristovam Batista de Oliveira estavam na moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete D-20 na manhã desta terça em São Pedro do Potengi.