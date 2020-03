Bandanegra: prévia carnavalesca comemora 27 anos

A tradicional prévia carnavalesca de Ponta Negra, a Bandanegra, terá início às 21h da quarta-feira (18). A festa que completa 27 anos, será realizada na rua Manoel A. B. de Araújo (Rua do Salsa).

Estarão presentes o rei e a rainha do Carnaval Multicultural 2009 ao som da banda Tijolo Quente, comandada pelo maestro Zé Carlos e composta por 15 integrantes. O repertório é composto por clássicos do frevo e antigas marchinhas.A prévia faz parte da programação oficial do Carnaval de Natal, promovido pelo Movimento Muitos Carnavais e pela Prefeitura através da Fundação Capitania das Artes.Com banda Tijolo Quente, regida pelo maestro Zé Carlos.No largo da rua Manoel A. B. de Araújo.Quarta-feira (18), a partir das 21h.