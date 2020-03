Petrobras detalha Plano de Negócios para a Área de Abastecimento Investimentos na Refinaria Clara Camarão estão assegurados. Unidade deve começar a funcionar em 2010.

O Plano de Negócios da Petrobras para o período 2009 – 2013 prevê investimentos de US$ 47,8 bilhões para a Área de Abastecimento, que compreende as atividades de refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes.



Estão previstos investimentos na construção das refinarias Abreu e Lima (Pernambuco), Clara Camarão (Rio Grande do Norte), Premium I (Maranhão) e Premium II (Ceará), Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e Complexo Petroquímico de SUAPE, bem como uma nova unidade de fertilizantes nitrogenados.



Também estão previstas obras de conversão e qualidade de produtos nas refinarias existentes, com destaque para as metas de produção de diesel e gasolina com menor teor de enxofre, além de investimentos em dutos e terminais.



A carga de petróleo processada deverá passar dos atuais 1,791 milhão de barris para 2,270 milhões em 2013 e 3,012 milhões em 2020, com um aumento médio anual de 4,8%.



Em 2010 começam a operar as unidades industriais do novo refino. Em 2010 está prevista a partida da Refinaria Clara Camarão, em 2011 da Abreu e Lima, em 2012 do Comperj, em 2013 as primeiras fases das refinarias Premium.



O Plano prevê um crescimento anual de 3% para os derivados no mercado interno, subindo de 1,945 milhão de barris dia em 2008 para 2,257 milhões diários em 2013 e 2,876 milhões por dia em 2020.



O derivado de maior consumo continuará sendo o óleo diesel que deverá passar dos atuais 783 mil barris/dia para 901 mil barris/dia em 2013 e 1,224 milhão de barris diários em 2020.