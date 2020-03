Secretário prevê data da demolição do Machadão para Copa 2014

David Freire Segundo Ananias, obra final deve ser concluída até dezembro de 2012

O secretário informou que isso faz parte do cronograma de obras para as cidades que serão escolhidas para sediar as partidas da Copa. De acordo com ele, o investimento previsto é de R$ 309 milhões. “Todo esse valor virá da iniciativa privada”, frisou.Ele ressaltou que a obra final deve ser concluída até dezembro de 2012, pois a FIFA quer realizar a Copa das Confederações em 2013.Com relação ao novo placar eletrônico previsto para ser instalado no estádio Machadão, o titular da SEL crê que “até o dia 30 de março já deverá estar instalado e pronto para uso”. "O placar já foi licitado e a empresa que vai colocá-lo já foi escolhida", informou.Questionado em que local serão realizados os jogos na capital, caso o estádio Machadão seja demolido, o secretário disse que "quem define o local dos jogos é a Federação de Futebol (FNF)".