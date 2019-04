Salatiel prepara mais uma ação contra Carlos Eduardo

Arquivo Nominuto Segundo Salatiel de Souza, sua ação é a quinta que o prefeito sofre apenas neste mês.

Segundo o vereador, esta será a quinta ação que o prefeito enfrentará no Tribunal de Justiça desde que, há um mês, resolveu trocar a conta da Prefeitura sem pedir autorização à Câmara Municipal.A transferência da conta da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil rendeu ao município R$ 40 milhões, que seriam usados para o pagamento dos salários. Como o saque foi bloqueado pela Justiça em primeira e segunda instâncias, Carlos Eduardo resolveu usar o dinheiro reservado para pagamento de aposentadorias e pensões.Agora, ele aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal para retirar os R$ 40 milhões e recuperar o rombo.Em entrevista ao

, Salatiel não poupou críticas à administração de Carlos Eduardo, dizendo que sua avaliação é a mesma do início da gestão, de "oposição". "A saúde é a pior nos últimos 20 anos, a educação não funciona, falta esgotamento sanitário na cidade...", elencou o vereador. Para ele, Carlos Eduardo gastou mais do que podia para dar visibilidade às suas obras com objetivos eleitoreiros."Foram gastos milhões só para aquela árvore de natal que mais parece um varal de luzes", encerrou.